Телеканал «Дождь» обвинили в распространении материалов других иноагентов без соответствующей пометки

Телеканал «Дождь», сам признанный иноагентом, обвинили в распространении материалов других иноагентов без соответствующей пометки.

В уведомлении Роскомнадзора говорится, что нарушения законодательства выявлены в публикации от 29 июня. В материале на сайте «Дождя» упоминались одна из структур оппозиционера Алексея Навального и издание «Проект». В июле оно было признано российскими властями нежелательной организацией и прекратило своё существование.

Для составления протокола в Роскомнадзор вызвали гендиректора телеканала Наталью Синдееву и главреда сайта Владимира Моторина. Телеканалу грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.