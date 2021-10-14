«Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ о проведении парламентского расследования пыток в колониях

Выступая с этой инициативой, коммунисты ссылались на недавнюю сенсационную утечку тысячи видеозаписей, на которых российских заключенных жесточайшим образом истязают по всей стране, от Саратова до Камчатки – притом это уже не первые опубликованные видео такого рода.

Ранее ФСИН запросила у сообщившего об утечке правозащитного проекта Gulagu.net архив для ознакомления. А уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова анонсировала совместный с Совфедом законопроект, который выделит подобные зверства в отдельную статью УК – сейчас в таких случаях если дела и возбуждают, то по статье «превышение полномочий», и даже в случае тяжких телесных повреждений и смертей до реальных сроков дело доходит нечасто, а до больших реальных – почти никогда.

Основатель и руководитель проекта gulagu.net, правозащитник Владимир Осечкин уверен, что депутаты-коммунисты лишь хотели воспользоваться актуальной темой в личных целях, а власти по-прежнему не намерены решать проблемы пыток в тюрьмах. Такое мнение Владимир Осечкин высказал в интервью «Эху Москвы». «Мы внимательно ознакомились с текстом, который подготавливали некоторые представители коммунистической партии. Бумага эта была составлена для хайпа, чтобы несколько депутатов, которые ее подписали, получили какое-то количество пиара, упоминаний в СМИ. Сама бумага выглядела очень несерьезно и подписана на коленке. К сожалению, здесь первая составляющая, это само предложение коммунистов, которые было не от всей фракции, а лишь от нескольких депутатов, оно было составлено некорректно, не в полном объеме и некомпетентно. Поэтому они получили в этой ситуации отлуп», — сказал он.

В.Осечкин отметил, что власти пытаются замять факт массовых пыток заключенных, зарегистрированных на видеозаписях. «Сейчас власти стараются делать все возможное, чтобы сгладить этот большой международный скандал, пустить пыль в глаза, заболтать Запад, заболтать СМИ и успокоить общество по поводу того, что они опять создадут итерацию комиссий, советов, симпозиумов, круглых столов и все это закончится ничем. Нет серьезной дискуссии о необходимости ужесточения наказания за пытки, избиения, истязания и изнасилования лиц, которые находятся заведомо в беспомощном положении. Им будут назначать год условно или год в колонии-поселении – ни одного из тюремщиков подобные санкции, конечно, не пугают. Никакого законопроекта ни от коммунистов, ни от «Единой России», ни от других партий нет», — подчеркнул он.

Правозащитник также добавил, что для прекращения пыток в местах заключения необходимо упразднить оперативное управление ФСИН при СИЗО и колониях.

«Нету планов по кардинальной реформе Федеральной службы исполнения наказания и разъединения тюрьмы и следствия. Проблема этих пыточных тюрем в том, что некомпетентные оперативники, которые не хотят работать квалифицированно и действительно раскрывать преступления, используют пытки как самый быстрый способ выбить очередную явку с повинной. Пока власти не примут решение перейти к цивилизованной форме содержания заключенных, пока оперативное управление ФСИН при СИЗО и колониях не будут упразднены, все эти некомпетентные оперативники будут искать легких способов раскрытия, повышения аналогичных показателей для прошлого года, весь этот позор будет продолжаться», — заключил он.