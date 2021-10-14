Неизвестные напали на офис правозащитной организации «Мемориал»* в центре Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник Международного «Мемориала»* Алексей Макаров.

«В 19 часов у нас начинался показ фильма, примерно в 19.15 к нам ворвались более двух десятков молодых людей по-спортивному одетых, в шапках с шарфами, закрывающими лица, с криками «Всем на пол, лежать!». Вместе с ними ворвались журналисты НТВ, они проследовали в зал, где минут 15-20 со сцены выкрикивали «Позор!», «Фашисты!» и «Уходите!» и срывали показ фильма. Мы вызвали полицию, наши сотрудники поедут писать объяснения вместе с несколькими молодыми людьми, которые были задержаны. <...> Драк не было, но они вели себя довольно агрессивно», — сказал он.

* Власти РФ считают иностранным агентом