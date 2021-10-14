По делу журналиста Геннадия Можейко назначена лингвистическая экспертиза, сообщает главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. По его данным, проверять будут 6 слов из статьи Можейко, послужившей поводом для возбуждения дела о разжигании вражды (по этой статье Можейко грозит до 12 лет тюрьмы).

Журналист белорусского издания комсомолки написал статью о программисте Андрее Зельцере, застрелившем при задержании сотрудника КГБ и убитом ответным огнем. После этого газету закрыли, за сочувственные комментарии в соцсетях о Зельцере по всей стране задержали около 200 человек.