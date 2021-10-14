Британский актер Дэниел Крейг рассказал, что предпочитает ходить в бары для представителей ЛГБТ из-за хорошей атмосферы в этих заведениях. О своих предпочтениях в досуге Дэниел Крейг сообщил в интервью интернет-станции «Радио Энди»: «В обычных барах обязательно найдется какой-нибудь агрессивный подонок, там постоянно дерутся или угрожают. Я просто устал от этого. В гей-барах спокойно, все максимально расслаблены и дружелюбны, никто ни к кому не пристаёт. Я там даже с девушками знакомился, они приходят туда из тех же соображений. Потому что там уютно».

Дэниел Крейг добавил, что бывал в гей-барах со своими друзьями-мужчинами, из-за чего возникали слухи о его нетрадиционной ориентации. Сам актер женат на коллеге Рейчел Вайс, с которой у них есть дочь.