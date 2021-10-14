Московские рестораны впервые в истории попали в самый авторитетный ресторанный гид мира – Michelin

Шеф-повар Артем Естафьев получил 2 звезды за ресторан Artest-Chef’s Table, а братья Березуцкие – за Twins Garden. Еще 7 заведений отметили одной звездой. Всего в новом, московском издании гида упомянуты 69 заведений. Российская столица стала первым городом в СНГ, чьи рестораторы попали в престижный рейтинг. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил составителей за моральную поддержку московскому общепиту в сложную пандемийную эпоху.

Michelin вручает свои звезды с 1900-го года – в США, Японии, Китае и большинстве стран Западной Европы. Критерии держатся в секрете, так же работают и инспекторы Michelin. Известно лишь, что ключевое значение имеет сама кухня, а не обстановка ресторана и сервис.

По принципам гида Michelin, одна звезда означает, что ресторан предлагает высококлассные блюда. Две, по мнению гида, означают, что ради посещения ресторана можно изменить запланированный маршрут. Три звезды получают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в путешествие.