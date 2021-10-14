Компания Microsoft прекратит работу приложения LinkedIn в Китае, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании. Там объясняют это давлением со стороны китайских властей. Вместо LinkedIn, который совмещал функционал социальной сети с базой данных вакансий, разработчики запустят в Китае обычную доску объявлений для поиска работы.

В России этот ресурс заблокирован с 2016-го года.