На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники, сообщает региональное управление СК. Трагедия произошла еще в начале сентября в городе Горняке – 14-летний мальчик играл с друзьями, когда те облили его бензином и поднесли зажигалку. Он получил ожоги 50% тела. Возбуждено уголовное дело.
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