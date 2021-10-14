На Алтае умер подросток, которого в шутку подожгли сверстники, сообщает региональное управление СК. Трагедия произошла еще в начале сентября в городе Горняке – 14-летний мальчик играл с друзьями, когда те облили его бензином и поднесли зажигалку. Он получил ожоги 50% тела. Возбуждено уголовное дело.