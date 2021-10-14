В Рязанской области 15-летнего подростка убили во время проведения оккультного обряда, сообщает региональное управление СК.

15-летний подросток ушел из дома ночью 8 октября и не вернулся. Об исчезновении сына на следующий день сообщила в полицию его мать. Полицейские искали подростка несколько дней. Тело нашли вчера.

В убийстве подозревают 52-летнего мужчину и 28-летнюю девушку. По данным Telegram-каналов, речь идет о бывшем отчиме подростка Владиславе Цикунове. По информации телеграм-канала Mash, мать убитого после развода жаловалась на бывшего отчима в полицию за год около 40 раз — он угрожал ей убийством, однако полицейские игнорировали ее обращения.

Как пишет газета «МК в Рязани», по словам самого Цикунова, он и его сообщница не планировали убивать подростка, а якобы собирались оглушить мальчика, чтобы тот потерял сознание, и нацарапать на его спине некий символ, чтобы тем самым «приворожить» бывшую жену. Однако в результате проведения «действий обрядово-культового характера» девушка случайно убила подростка.