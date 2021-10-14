Министерство юстиции вновь потребовало лишить адвокатского статуса Ивана Павлова

В ведомстве это обосновывают тем, что, по их данным, что Павлов якобы сотрудничал с чешской организацией «Общество свободы информации», которую потом признали нежелательной, и получал деньги от иностранных источников. На них он, как считают в Минюсте, вел политическую деятельность в России. Сам Павлов это называет преследованием за профессиональную деятельность. Он сейчас под домашним арестом по делу о разглашении тайны следствия.

Адвокат защищал интересы обвиняемого в госизмене журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова и возглавлял объединение адвокатов «Команда 29», которое прекратило работу.