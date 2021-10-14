Акция за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит в Тбилиси

На ней присутствуют несколько тысяч человек, мероприятие проходит спокойно, об этом «Эху Москвы» рассказал журналист из грузинской столицы Николай Левшиц. По словам Николая Левшица, полиции на митинге мало, задержаний нет.
Самое обсуждаемое
Российский МИД в ответ на угрозы со стороны Украины в адрес посла Поклонской напомнил о ее дипломатическом статусе Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская была назначена президентом России послом в африканской стране Кабо-Верде
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»