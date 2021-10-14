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Эксклюзив Эха 20:06, 14 октября 2021

Акция за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит в Тбилиси

На ней присутствуют несколько тысяч человек, мероприятие проходит спокойно, об этом «Эху Москвы» рассказал журналист из грузинской столицы Николай Левшиц. По словам Николая Левшица, полиции на митинге мало, задержаний нет.


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