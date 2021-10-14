Куба отменила обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для вакцинированных въезжающих

Об этом заявил глава республики Мигель Диас-Канель, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Требование снимут с 15-го ноября, так как по расчетам правительства именно к этой дате вакцинацию от ковида пройдут 90% кубинцев.