Куба отменила обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для вакцинированных въезжающих

Об этом заявил глава республики Мигель Диас-Канель, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Требование снимут с 15-го ноября, так как по расчетам правительства именно к этой дате вакцинацию от ковида пройдут 90% кубинцев.
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Об этом заявил глава республики Мигель Диас-Канель, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Требование снимут с 15-го ноября, так как по расчетам правительства именно к этой дате вакцинацию от ковида пройдут 90% кубинцев.
Российский МИД в ответ на угрозы со стороны Украины в адрес посла Поклонской напомнил о ее дипломатическом статусе Представитель российского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская была назначена президентом России послом в африканской стране Кабо-Верде
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»