Минздрав призывает вышедших на пенсию медработников вернуться к работе

Глава ведомства Михаил Мурашко пояснил, что это связано не с нехваткой медперсонала, а с появлением эффективного средства защиты пожилых от ковида в виде вакцинации. Многие врачи преклонного возраста ушли на пенсию именно в начале пандемии.

Эпидемиологическая ситуация в России продолжает ухудшаться – сегодня ежесуточное число заболевших только по официальным данным впервые превысило психологическую отметку в 30 тысяч, количество летальных исходов стремится к тысяче. На этом фоне Астраханская область присоединилась к регионам с обязательной вакцинацией для отдельных категорий граждан, а Башкирия первой из российских регионов анонсировала штрафы для непривитых. В Москве экспресс-тестирование началось в школах.