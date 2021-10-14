В СПЧ предложили не считать международные премии поводом для включения в реестр иноагентов, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на одного из авторов инициативы Еву Меркачеву. По ее словам, подготовить поправки к закону об «иностранных агентах» — как НКО так и физлицах — поручила профильная комиссия совета под руководством главреда газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Заодно предложат не считать иноагентами тех, кому оплатили транспорт и проживание для участия в международных конференциях и семинарах.

Неделю назад главред Новой газеты Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира на пару с филиппинской журналисткой Марией Рессе. Денежный эквивалент половины премии Муратова – почти полмиллиона долларов. Он уже объявил, что отдаст все на благотворительность.