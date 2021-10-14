«Объединение родителей» обратилось в прокуратуру по поводу незаконности ПЦР для школьников без согласия родителей

«Объединение родителей» обратилось в прокуратуру по поводу незаконности ПЦР-тестирования школьников без согласия их родителей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева.

«Мы протестуем против нарушения правительством Москвы норм федерального законодательства. Взятие биоматериалов у детей должно осуществляться с предварительного согласия родителей, поэтому пункт 3.2 изданного Департаментом образования Москвы совместно с Департаментом здравоохранения приказа противозаконен. В нем написано, что предварительного согласия не требуется. <...> Мы считаем, что, если брать подобного рода тесты, делать это все-таки должны квалифицированные медицинские работники. Тест, который сейчас запущен для использования, имеет третью категорию опасности. Это указано на медицинском разрешении, «особо опасен». Соответственно, когда нас пытаются убедить, что это абсолютно безобидная процедура пошуровать палочкой в носу, это ложь. Если уж делать, то делать должны медики в стенах медицинских учреждений с предварительного согласия родителей», — сказала она.

И.Гориславцева отметила, что в случае отказа от ПЦР-тестирования школьников не могут отстранять от занятий, если у них нет симптомов заболевания.

«Мы считаем, что нет никаких оснований для отстранения детей от посещения очных занятий в школе в случае отказа от ПЦР-тестирования, если ребенок в целом по справке от педиатра здоров. Мы протестуем против абсолютного правового произвола, которое правительство Москвы пытается представить нам как некую новую нормальность», — подчеркнула она.

Лидер движения также отметила, что родители направили обращение в прокуратуру, в Федеральную службу безопасности, в Совет безопасности, депутатам Государственной Думы, а также депутатам Московской городской думы.

В десяти образовательных учреждениях столицы с сегодняшнего дня стартовало бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Тест будут проводить всем ученикам с 1 по 11 класс раз в две недели. Согласие родителей при этом не требуется. Ученики, которые по каким-либо причинам не захотят делать экспресс-тест в школе, должны будут предъявить ПЦР-тест из поликлиники или частной клиники.

В мэрии считают, что тестирование учеников на ковид поможет избежать перевода школ на дистанционный формат обучения.