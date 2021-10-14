Реставрация Медного всадника начинается в Петербурге

Больше всего работ требуется провести с изваянием коня и постаментом.

Рабочие начали закрывать памятник Петру Первому строительными лесами. Забором его оградили ещё на прошлой неделе. В петербургском Музее городской скульптуры отмечают, что первостепенная и главная задача специалистов — проверить его на проявления так называемой «бронзовой болезни». Помимо этого, в планах привести в целостное историческое состояние и гром-камень, на котором и стоит конь Петра. Напомню, монумент появился на Сенатской площади в Петербурге ещё в 18-м веке. Первые две реставрации проводили в начале двадцатого столетия. А в последний раз специалисты работали над памятником в семидесятых годах прошлого века.

По плану Музея городской скульптуры в Петербурге, завершить реставрацию памятника должны до конца этого года.