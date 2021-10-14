Россия не получила приглашения на конференцию по борьбе с хакерами, которую организовывает Белый дом

Об этом сообщает издание The Insider, признанное российскими властями иностранным агентом.

В мероприятии принимают участие более 30 государств. Решение американцев не приглашать Россию, по словам представителя официального Вашингтона, обусловлено рядом причин. Однако назвать их он отказался. Ранее телеканал CNN отметил, что российские хакеры вновь пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы. По их данным, россияне использовали новые инструменты для взлома. Как утверждают журналисты, Россия создала угрозу для нескольких госструктур, которые занимаются внешнеполитическими вопросами в США. Декабрьская атака продолжалась несколько месяцев и затронула десятки правительственных ведомств, включая Пентагон. Помимо этого, в компании Microsoft ранее заявляли о массовых атаках на их серверы. В головном офисе тогда сказали, что она была нацелена на три тысячи почтовых ящиков пользователей из Америки, однако в итоге затронула более 20 стран. Стоит отметить, Microsoft официально Россию во взломах не обвинял.

Москва все обвинения в причастности к хакерским атакам отвергает. Свое неучастие в конференции в России пока объяснять не стали.