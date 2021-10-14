Верховный суд оставил в колонии осуждённую по статье о шпионаже Карину Цуркан

Сама она утверждала, что дело против неё полностью сфабриковано.

Кассационная жалоба защиты отклонена и приговор, согласно которому топ-менеджер «Интер РАО» обязана провести в колонии пятнадцать лет, остался в силе. Адвокат осуждённой Анна Ставицкая сказала агентству «Интерфакс», что ни на суде, ни во время следствия каких-либо убедительных свидетельств того, что Карина Цуркан передавала секретные сведения какому-то «вражескому лицу» так и не было представлено. Теперь она намерена подать жалобу на приговор и в Европейский Суд по Правам Человека.

Топ-менеджера «Интер РАО» осудили в декабре прошлого года. Слушания проходили в закрытом режиме из-за того, что дело было открыто по статье о государственной измене. Следствие утверждало, что Карину Цуркан еще в 2004-ом завербовали молдавские спецслужбы, и через одиннадцать лет она передала им секретные сведения о поставках электричества Украине.

Осуждённая в свою очередь вину не признала. В интервью РБК она говорила, что на документах, которые признаны доказательствами по делу, её подпись была подделана.

Карина Цуркан работала в «Интер РАО» с 2005-ого года, а в 2012-ом стала членом правления энергетической компании. В разное время она возглавляла дивизионы «Молдова, Украина, Румыния» и «Европа».