Мурашко: Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжится, если не принять мер по ограничению контактов

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Система здравоохранения работает в серьезном напряжении, добавил Мурашко.