Мурашко: Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжится, если не принять мер по ограничению контактов

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Система здравоохранения работает в серьезном напряжении, добавил Мурашко.
2021-10-14T19:04:26+03:00
2021-10-14T19:04:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2919574-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:04, 14 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»