«Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ о проведении парламентского расследования пыток в колониях

Коммунисты настаивали на проверке сообщений об издевательствах над заключенными после публикации соответствующих видеозаписей.

Свое предложение начать расследование коммунисты хотели направить комитету по безопасности и коррупции. По словам депутата Алексея Куринного, парламент мог бы либо подготовить предложения, которые бы не допустили новых пыток над заключенными, либо выступить за привлечение к ответственности за распространение ложных данных.

Однако депутат-единоросс и замглавы профильного комитета Анатолий Выборный отверг это предложение. Он утверждал, что парламентское расследование повлияло бы на деятельность следствия и суда в условиях, когда уголовные дела уже возбуждены. В результате за думскую проверку проголосовало чуть менее 100 депутатов, против – 261.

Поводом для широкого обсуждения темы пыток в колониях стала публикация правозащитным проектом Gulagu.net видеозаписей из саратовской тюремной больницы. На них, по словам основателя проекта Владимира Осечкина, надзиратели издевались и совершали сексуальное насилие над заключенными. После появления публикации несколько сотрудников колонии и высокопоставленных представителей регионального управления ФСИН были уволены. Позднее появились видеозаписи пыток и из колоний других регионов.

Тем временем уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова утверждает, что вместе с членами Совета Федерации готовит законопроект, который может ввести отдельное наказание за пытки в колониях.