В Тбилиси сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили заполнили площадь Свободы, части митингующих не хватило места, и они стоят на соседнем проспекте Руставели, сообщает с места событий корреспондент агентства ТАСС.

Митинг начался с минуты молчания в память о девяти погибших в результате частичного обрушения жилого дома в городе Батуми 8 октября. Политических выступлений пока нет. На сцене поют известные грузинские исполнители.

Саакашвили арестовали по возвращении из изгнания на Украине накануне местных выборов в Грузии. По возбужденным против него заочно уголовным делам его ранее приговорили к 6 годам лишения свободы. Саакашвили свою вину не признает, преследование считает политическим и вскоре после ареста начал голодовку.