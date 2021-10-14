Россия возобновляет авиасообщение с 9-ю странами после ноябрьских праздников

Среди них Таиланд, Норвегия, Швеция, Иран, Тунис и другие. Кроме того, будет расширено сообщение с ОАЭ и Египтом – туда начнут выполняться чартерные рейсы на курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Заинтересованность в выполнении рейсов в Таиланд сегодня уже выразила авиакомпания Azur Air. Меж тем в АТОР не ждут значительного роста турпотока по этому направлению, так как власти азиатского королевства пока сохраняют значительные ограничения для туристов внутри страны, даже привитых.

Между тем эпидемиологическая ситуация внутри самой России продолжает ухудшаться – сегодня обновлен абсолютные максимум по суточным смертям от ковида, число заболевших впервые превысило 30 тысяч. Из-за этого некоторые страны сами прекращают авиасообщение с Россией – например Марокко.