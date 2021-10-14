Z Архив новостей новости
5 32 6 2526
18:33, 14 октября 2021

«Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ провести парламентское расследование пыток в российских колониях

Выступление коммуниста Алексея Куринного транслировалось на сайте парламента. Депутат также предложил, «учитывая широкий резонанс и регулярный характер сообщений о подобных нарушениях», поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратиться с запросами в министерство юстиции, Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Глава комитета, единоросс Анатолий Выборный, выступил против, мотивировав это тем, что, по его мнению, достаточно тех отдельных дел что уже возбуждены, и проверок, которые уже инициированы.

За предложение коммунистов в итоге проголосовали 96 депутатов, против — 261, еще один парламентарий воздержался.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 102 6 8885 13.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 105 6 9785 13.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 466 6 54640 11.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 190 6 24261 09.10
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 85 6 12537 08.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 445 6 72354 11.10
Блоги

С двумя нобелевскими лауреатами

5 52 6 9243 08.10
Новости

Венские ученые выявили массовые фальсификации на выборах в России Как говорится в анализе исследовательского центра CHH, «Единая Россия», официально набравшая почти 50% голосов, без вмешательства в процесс голосования получила бы лишь около 30%

5 56 6 10456
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Рассчитывать на отмену закона об иностранных агентах не приходится Борьба Запада с Россией Путина неизбежно ведет к нарастанию в стране реакционного духа…

5 66 6 12184 12:38
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 124 6 24018 08.10
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Нобелевская премия мира — это всегда про политику Если б я была Нобелевским комитетом, я бы дала в этом году премию Навальному. Если б я была Нобелевским комитетом, я бы наградила Муратова давным-давно…

5 88 6 17026 08.10
Без посредников

Алексей Венедиктов ведущий: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Чем больше будут люди кричать, визжать, вопить и лгать – тем больше шансов, что электронное голосование будет применено. Потому что если вы кричите, вопите и лжете, это значит, у вас ничего больше нет…

5 80 6 18093 07.10
#слушать 52:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью В круге СВЕТА

Роман Цимбалюк Константин Затулин гости: Роман Цимбалюк, Константин Затулин

Россия–Украина: диалог возможен? К.Затулин: Это мы бомбили Луганск или вы? Луганск — это ваш город. Вы его бомбили или нет?
Р.Цимбалюк: А вы не бомбили?
К.Затулин: Нет, не бомбили.
Р.Цимбалюк: То есть вы просто стреляли по украинским позициям из жилых районов…

5 170 6 33585 12.10
#слушать 49:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Задача: опознать людей на фото (подозреваемые – сотрудники НКВД, принимавшие участие в массовых убийствах). Мы выделили каждого человека на фото в профиль, возможно, кого-то получится опознать…

5 124 6 24597 13.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 179 6 36671 08.10
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Как я реагирую на хейт, связанный с семьей Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям…

5 155 6 32554 08.10

Популярное за неделю

Новости

Минздрав: медики фиксируют рост числа заболевших так называемым «молниеносным ковидом» При таком течение заболевания от появления первых симптомов до попадания в реанимацию может пройти всего 2-3 дня…

5 9 6 110463
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне очень жаль, что эта премия не досталась Навальному. Но я счастлива, что ее получил Муратов. Но с чего вы взяли, что если бы не Муратов, ее дали бы Навальному?..

5 78 6 58137 09.10
#слушать 50:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 81 6 26312 08.10
Блоги

Илья Варламов блогер

Что не так в истории с ДТП Ксении Собчак Хочу напомнить, что это вообще-то закрытая информация. То есть служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности…

5 142 6 152577 12.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 96 6 122486 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9290519
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5051941

Сегодня в эфире