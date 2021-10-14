«Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ провести парламентское расследование пыток в российских колониях

Выступление коммуниста Алексея Куринного транслировалось на сайте парламента. Депутат также предложил, «учитывая широкий резонанс и регулярный характер сообщений о подобных нарушениях», поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратиться с запросами в министерство юстиции, Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Глава комитета, единоросс Анатолий Выборный, выступил против, мотивировав это тем, что, по его мнению, достаточно тех отдельных дел что уже возбуждены, и проверок, которые уже инициированы.

За предложение коммунистов в итоге проголосовали 96 депутатов, против — 261, еще один парламентарий воздержался.