Стрельба раздалась в центре Бейрута, где проходила акция протеста против расследования взрыва в городском порту

В результате вооруженных беспорядков, по последним данным, 6 человек погибли и свыше 60 пострадали.

Все произошло в тот момент, когда колонны сторонников ливанских шиитских партий подходили к зданию одного из бейрутских судов. В этот момент по протестующим и военным патрулям открыли огонь неизвестные снайперы. Исламские политические движения, в том числе «Хезболла», уже обвинили в произошедшем христианскую партию «Ливанские силы». Власти уверяют, что уже знают, кто именно вел прицельный огонь по митингующим, но пока не называют их имена.

Между тем снайперами, как отмечается, все не ограничилось. Как передает агентство РИА Новости, боевики как минимум трижды стреляли из ручных гранатометов: два снаряда попали в жилые здания, однако в результате атаки никто не пострадал.

Сторонники шиитских партий и движений намеревались вновь потребовать отставки судьи, возглавляющего расследование взрыва химикатов в порту Бейрута. Его обвиняют в попытке политизировать процесс и желании возложить ответственность за случившееся на бывших министров, поддерживаемых «Хезболлой». Жалобу на судью подавали и семьи пострадавших и погибших, однако она была отклонена. Одновременно митингующие считают, что власти Ливана намеренно пытаются оградить истинных виновников трагедии от расследования.

Взрыв в порту Бейрута произошел в августе прошлого года. Погибли около 210 человек, несколько тысяч человек пострадали, а около 300 тысяч остались без жилья. Ливанской столице был нанесен значительный урон. По версии следствия, трагедия произошла из-за взрыва почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры, несколько лет хранившейся в порту.