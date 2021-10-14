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18:20, 14 октября 2021

Венские исследователи выявили массовые фальсификации на прошедших в России думских выборах

С обзором публикации на эту тему — Ринат Валиулин.

Без манипуляций партия Единая Россия получила бы гораздо меньше голосов, — пишет австрийское издание «Штандард». — Согласно официальным данным, эта партия набрала почти 50 процентов от общего количества голосов. Однако анализ исследователей из Вены говорит о том, что это стало возможным только благодаря масштабным фальсификациям. Без них партия Кремля получила бы лишь около тридцати процентов, — пишет газета (перевод сайта Инопресса).

Ученые долгое время работали над методами статистического доказательства несправедливого давления на избирателей — через так называемую подтасовку голосов — и благодаря вводу в практику незаконного многократного голосования — вброс бюллетеней. В первом случае, пишет «Штандард», избиратели, имеющие право голоса, принуждались к принятию определенного решения через оказанное на них давление, в том числе, путем угроз увольнения с работы. Исследователи венских Центра сложных систем и Медицинского университета разработали статистический экспресс-тест, который уже несколько лет назад был подробно представлен в профильном журнале Science Advanced. Метод выявления вбросов был опубликован еще ранее, в 2012 году. Статистические тесты используются учеными для «поиска выпадающих из общей картины результатов выборов в отдельных избирательных округах», поясняет «Штандард».
Касательно голосования 17—19 сентября, специалистами был сделан вывод, что, цитата, «крайне маловероятно, что, с точки зрения статистики, его итоги — это результат свободных и честных демократических выборов». Примерно в половине из более чем 90 тысяч изученных избирательных округов, отмечается в статье, были обнаружены признаки вброса бюллетеней, указывающие на «систематическую практику. «В конечном итоге, говорится в статье, во многих случаях складывается картина, что особенно хорошие результаты «Единой России» связаны с нетипично высокой явкой избирателей, прежде всего в округах, которые не посещаются наблюдателями из-за их географического положения или небольшого размера».

Австрийское издание отмечает, что «поскольку результаты на многих небольших избирательных участках во многом способствуют более грубым нарушениям, ученые считают это признаком манипуляции избирателями».


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