Переизбранного в Госдуму единоросса Алексея Веллера заподозрили в наличии зарубежных банковских счетов

Сам политик это отрицает. Однако его коллеги по нижней палате уже попросили Генпрокуратуру провести проверку по данному факту.

Полный тезка бывшего мэра Мурманска депутата Веллера указан в числе владельцев счета банка LGT Bank, который принадлежит княжеской семье Лихтенштейна. Вторым собственником стал Сергей Веллер. Точно так же зовут брата депутата Госдумы, который до недавнего времени работал в мурманском горсовете. Третий совладелец – тоже Веллер, предположительно владелец их семейного бизнеса.

Региональное издание «Северпост», ссылающееся на анонимый телеграм-канал «16 негритят», утверждает, что на упомянутом счету лежат свыше 4 миллионов евро – это больше 300 миллионов рублей.

Принятый по инициативе Владимира Путина закон запрещает госслужащим владеть иностранными активами. Есть счет – долой с госслужбы или из депутатов, написал у себя в Телеграм-канале единоросс Александр Хинштейн. Он просит Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг проверить коллегу по партии.



Веллер этой осенью переизбрался в Госдуму на второй срок. Согласно декларации его доход в прошлом году составил около пяти миллионов рублей. В собственности – три квартиры. Про иностранные активы в отчете ничего сказано.

Веллер в интервью изданию «Северпост» заявил, что бывал в Лихтенштейне. Однако владением иностранным счетом отрицает и называет появившиеся публикации провокацией, однако не уточнил с чьей стороны.

Алексей Веллер прошел в Госдуму как кандидат по одномандатному округу в Красноярском крае.