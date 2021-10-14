Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву приговорили к одному году ограничения свободы

Оглашение приговора проходило без участия Васильевой. В пресс-службе Преображенского суда Москвы сообщили, что она на него опоздала и о решении узнала уже после заседания. Васильевой теперь запрещено самостоятельно покидать дом в ночное время суток, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы. Также, ей придётся дважды в месяц отмечаться в инспекции. Главу «Альянса врачей», признанного российскими властями иноагентом, считают виновной по так называемому «санитарному делу». По версии следствия, она призывала людей участвовать в январской акции в поддержку Алексея Навального, тем самым создавая угрозу массового заражения коронавирусом. По данному делу приговоры вынесены девяти соратникам оппозиционного политика, включая его брата Олега. Многие из них уже покинули Россию. Ранее, глава «Альянса врачей» объявила о разрыве со структурами Навального.

Защита Васильевой собирается решение суда обжаловать.