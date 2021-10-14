Суд избрал меру пресечения студенту, устроившему вооруженное нападение в Пермском университете

Дзержинский районный суд Перми избрал меру пресечения студенту, устроившему вооруженное нападение в Пермском университете. Он проведет в СИЗО 2 месяца.

Судебное заседание состоялось в выездном формате в больнице, где нападавший проходит лечение. Его состояние стабилизировалось, но говорит он с трудом и после ампутации ноги передвигается на инвалидной коляске. Убийца свою вину признал. Во время заседания были показаны видео с камер наблюдения, зафиксировавших совершенное преступление. Подсудимый смотрел его спокойно без эмоций.

Суд принял решение арестовать студента на 2 месяца, до 13 декабря. Уголовное дело ведет московский следователь по особо важным делам Рустам Габдулин. Он считает, что на свободе убийца мог скрыться. До окончания лечения арест для Бекмансурова означает только смену статуса. Сегодня его перевели из больницы в СИЗО.

Напомним, что студент напал на свой вуз 20 сентября. При стрельбе 47 человек пострадали и 6 погибли. Врачам удалось спасти всех раненных. Самым сложным пациентом был сам нападавший. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, поэтому врачи не давали никаких прогнозов.

По некоторым данным, ранее обвиняемому предлагали адвоката, но он отказался.