Эпидемиологическая ситуация в России с каждым днем все больше ухудшается

Только за минувшие сутки, по данным властей, были обновлены два коронавирусных максимума – по смертности и по заболеваемости.

Согласно данным оперативного штаба, за день от ковида скончались 986 человек. Это самый высокий показатель с момента начала пандемии. Уже традиционно больше всего случаев наблюдается в российской столице – 71 пациент. Еще 67 человек умерли в Санкт-Петербурге и 41 – в Свердловской области. Как отмечает газета РБК, по данным Росстата, только за август в России умерли почти 49,5 тысяч человек, у которых был подтверждённый коронавирус.

Кроме того, впервые суточный прирост заболеваемости составил более 31 тысячи. Только на Москву приходится более 6,5 тысяч инфицирований, это максимальный показатель с начала июля. В госпитализации нуждались почти 1,5 тысячи москвичей, треть из них находится на ИВЛ. По сравнению с данными прошлых суток, показатель заболеваемости вырос на 52%. Немногим лучше ситуация в Санкт-Петербурге, где власти отчитались о более чем 2 тысячах заражений. Эти данные несколько ниже, чем прошлые, но вместе с тем значительно больше, чем еще несколько дней ранее. А вот в Подмосковье после непродолжительного снижения, вновь наблюдается рост заболевших. Сегодня оперативный штаб сообщил о почти 2 тысячах подтвержденных диагнозов.

Для борьбы с коронавирусом власти вновь задействовали дополнительные ресурсы, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, при наплыве пациентов глава Министерства Здравоохранения Михаил Мурашко предложил вернуть на работу пожилых медиков, которым ранее было рекомендовано соблюдать изоляцию. Как отметил Мурашко, вакцинация помогает снизить риски заражения и обезопасить граждан, особенно тех, кто старше 65 лет. Мурашко добавил, что на сегодняшний день полностью вакцинированы не более 40% граждан старше 60 лет. Этого, по словам министра, недостаточно. Согласно данным газеты РБК, на конец сентября по всей стране хотя бы один компонент вакцины сделали более 30% взрослого населения.

По данным оперативного штаба, вылечиться от опасного вируса удается в 88% случаев.

Среди регионов, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, Башкирия. Главный санитарный врач республики Анна Казак предупредила тех, кто не хочет вакцинироваться, о штрафах. Предполагается, что штрафовать жителей Башкирии начнут с 18-го декабря. Напомним, ранее в Кремле говорили, что штрафы за отказ от вакцинации неприемлемы.

Экспресс-тесты на коронавирус в школах помогут избежать перехода на удаленку, считают в Рособрнадзоре. Глава ведомства Анзор Музаев сказал в интервью ТАСС, что если инициативу московских властей поддержат другие регионы, у которых есть такая возможность, то это нельзя не приветствовать. Напомню, в Москве с сегодняшнего дня в десяти школах начали проводить экспресс-тестирование школьников. Корреспонденты «Эха Москвы» сегодня пообщались с родителями учеников. Они по-разному оценили нововведение.

Общественно-политическое движение «Объединение родителей» тем временем отправило обращение в прокуратуру. Его лидер Инна Гориславцева называет экспресс-тестирование опасной процедурой.

Московские власти, напомним, обещают проводить тестирование раз в две недели. При этом положительный результат такого теста не будет основанием для того, чтобы при знать ребенка заболевшим, и не будет поводом для объявления карантина в классе.

Из-за роста заболеваемости в некоторых регионах возникает проблема с запасами медицинского кислорода. В правительстве рассчитывают на работу с крупными компаниями, пишет газета РБК.

На фоне ухудшения эпидситуации внутри страны, власти признали факт улучшения обстановки в ряде других стран. Объявлено о том, что с 9 ноября увеличится число рейсов во Францию, Италию, Испанию, Германию и Венгрию, снимаются ограничения на авиасообщение с ОАЭ и египетскими курортами.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что на жесткие ограничения власти не пойдут. По словам Мартынова, одной из серьезных проблем в России остается неверие граждан властям.