Компания IKEA предупредила о глобальном дефиците в своих магазинах по всему миру как минимум до следующего лета

Главный исполнительный директор Джон Абрахамссон Ринг в интервью агентству Bloomberg признал, что корпорация переживает кризис поставок от своих китайских подрядчиков, на которых до сих пор приходится очень существенная часть продукции. Нехватка транспортных контейнеров и заблокированные порты вынуждают компанию сосредоточиться только на самых популярных товарах, производство других будет временно приостановлено.

Как возможный способ преодоления перебоев рассматривается перенос значительной части производств из Китая в Турцию.