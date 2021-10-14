Организацию «Русь сидящая» оштрафовали на 3000 рублей за недочеты в отчетности

Организацию «Русь сидящая», признанную иноагентом, оштрафовали на 3000 рублей за недочеты в отчетности, об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей самой НКО. С 2017-го юрлицо фонда, в который входит проект «Русь сидящая», сдает отчеты как благотворительная организация и как иноагент. Ранее у Минюста не возникало претензий к такой схеме, но теперь ведомство решило, что «Русь сидящая» обязана подавать и третий, отдельный отчет, как обычная НКО, хотя он менее подробный, и сведения, которые в нем требуется указывать, и так полностью включены в отчет иноагента.
2021-10-14T17:34:02+03:00
2021-10-14T17:52:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2919512-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 14 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»