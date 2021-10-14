В России впервые выявили более 30000 случаев коронавируса, обновлен и абсолютный максимум умерших за сутки

На этом фоне в 10 российских школах начнут экспресс-тестирование детей на ковид. Общественно-политическое движение «Объединение родителей» направило обращение в прокуратуру. Его лидер Инна Гориславцева сказала «Эху Москвы», что родители считают процедуру опасной. Отстранение детей от очного обучения из-за отказа тестироваться незаконно, напомнила Гориславцева.
2021-10-14T17:11:42+03:00
2021-10-14T17:11:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:11, 14 октября 2021
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