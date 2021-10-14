Крупнейший авиаперевозчик Италии прекращает свое существование

Компания Alitalia предстоящей ночью совершит свой последний рейс.

Примерно около полуночи последний самолет Alitalia поднимется в воздух из города Кальяри на Сардинии. Воздушному судну предстоит совершить перелет в Рим. После того, как этот рейс завершится, значительная часть активов компании перейдет новому государственному авиаперевозчику – ITA.

Крах Alitalia приближался на протяжении последних 20 лет. Все это время компания была убыточной: вливания в нее со стороны итальянского бюджета только с 2008 года превысили 10 млрд долларов. Но это не спасло перевозчика от банкротства. После того, как Alitalia не смогли найти покупателей, ее решили реструктуризировать и создать на ее основе компанию меньшего размера.

В качестве причины банкротства эксперты называют не только кризис управления, но и акцент Alitalia на внутренних рейсах: здесь, как считается, компания не выдержала конкуренции с системой скоростных железнодорожных поездов.

В руководстве компании-преемника Alitalia ранее сообщали, что планируют сократить заработную плату сотрудникам на 40%. Такие заявления там сделали, несмотря на протестные акции профсоюзов, одна из которых состоялась в этот понедельник.