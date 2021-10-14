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17:06, 14 октября 2021

«Новая газета»: Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в 10 раз выше, чем в любой из стран Европейского союза

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в 10 раз выше, чем в любой из стран Европейского союза. Об этом сообщает «Новая газета».

Вирус в России распространяется в разы быстрее, даже чем в государствах на постсоветском пространстве. Россия входит в топ-25 стран мира по этому показателю. Причем остальные страны в этом списке – государства африканского континента. Эксперты называют несколько регионов, где ВИЧ выявляется даже чаще, чем в Москве или, например, Санкт-Петербурге. Это Кемеровская и Иркутская области, где инфицирован почти каждый 50-й житель. Там показатели заболеваемости сравнимы с южноафриканскими странами. В беседе с «Новой газетой» эксперты рассказывают, что примерно в половине случаев информации о путях передачи вируса нет. А оставшаяся половина – это сексуальные контакты и внутривенное употребление наркотиков. В Правительстве России уже сказали, что по их подсчетам через 10 лет диагноз ВИЧ может быть поставлен еще шестистам тысячам человек. Среди основных способов борьбы с эпидемией врачи называют пропаганду использования средств контрацепции, введение уроков сексуального просвещения в школах, а также заместительную терапию для накозависимых.

Ежегодно на лечение и льготы для заболевших в стране, по данным «Новой газеты», тратится более 200 миллиардов рублей.


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