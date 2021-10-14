Итальянская авиакомпания Alitalia сегодня совершит свой последний рейс

Самолет вылетит в 23:10 по местному времени (01:10 по Москве) из города Кальяри на Сардинии в Рим. С пятницы рейсы будет выполнять новый национальный перевозчик, правопреемник алиталии, ITA.

Alitalia перестала приносить прибыль с 1999-го, долгие годы компанию сотрясали забастовки и судебные тяжбы с профсоюзами. В общей сложности только с 2008 года правительство вложило в Alitalia около €10 млрд. Пандемия и кризис перевозок ускорили процесс банкротства. Компанию реструктуризировали, ITA получит часть флота и возьмет на себя часть долгов алиталии.