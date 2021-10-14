Корпорация Facebook подтвердила, что работает над гарнитурой дополненной и виртуальной реальности

Глава Facebook Марк Цукербуерг опубликовал фотографию с прототипом новой гарнитуры на своей странице в одноименной соцсети. Никакой информации о новом устройстве нет, кроме заявленного «Retina-разрешения» (высокая плотность пикселей, при которой не видны отдельные точки).

В сентябре Facebook представила первые в истории фирмы умные очки с камерой, микрофон и динамикам. Они созданы совместно с производителем очков Ray-Ban. Пока они не продаются в России, но ФСБ тем не менее, пригрозила уголовной ответственностью за их покупку, так как с точки зрени спецслужбы гаджет можно отнести к шпионской технике.