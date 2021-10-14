ФСИН запросила у правозащитного проекта Gulagu.net видеоархив с пытками в тюрьмах

Об этом рассказали сами защитники. Они отметили, что, по сути, одни силовики просят у них помощи в ситуации, когда другие выдавили их из страны. Тем не менее, часть архива была передана ФСИН и теперь правозащитники намерены по реакции ведомства оценить, насколько там действительно готовы к расследованию преступлений и наказанию виновных.

Архив с примерно тысячей записей пыток и изнасилований начал частично публиковать около недели назад. Сегодня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова объявила, что готовит законопроект о выделении истязаний заключенных в отдельную статью УК.