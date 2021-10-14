Башкирия станет первым российским регионом, где начнут штрафовать непривитых от ковида граждан

Главный санитарный врач региона Анна Казак подписала распоряжение, согласно которому все работодатели обязаны вакцинировать 80% сотрудников первой дозой до 18 ноября, а второй – до 18 декабря. После этого начнутся проверки. Нарушителям-физлицам грозит от 15 до 40 тысяч рублей, юрлицам – до 150 или приостановка деятельности. Кроме того, отказавшихся вакцинироваться без уважительной причины можно будет отстранять от работы с удержанием зарплаты.

Сегодня в России впервые выявили больше 30000 новых случаем коронавируса. Кроме того, по статистике оперативного штаба, за прошедшие 24 часа в России умерло максимальное число заболевших за все время пандемии — 986 человек.