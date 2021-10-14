Полиция Норвегии считает терактом вчерашнее нападение на жителей в городе Конгсберг

Преступник, расстрелявший прохожих из лука, уже задержан.

Силовики по-прежнему не определились с мотивами преступника, но вчерашние события уже признаны террористическим актом. Об этом говорится в заявлении полицейской службы королевства. Стрельба не повлияла на уровень угрозы в стране. Власти оценивают ее как умеренную.

Жители Конгсберга накануне подверглись нападению неизвестного мужчины, вооруженного луком и стрелами. Жертвами атаки стали пятеро, два человека пострадали. Преступника задержали в течение получаса. Им оказался 37-летний гражданин Дании. Местные журналисты утверждают, что мужчина ранее принял ислам. Он не отрицает вины, но о причинах, из-за которых он устроил бойню, не рассказывает. Стражам порядка отдали приказ носить огнестрельное оружие.

Полиции Осло пришлось сегодня отреагировать на мужчину с луком в центре столицы. В ведомстве заявили, что подозрительный прохожий не представляет опасности. Он занимается спортом в одном из тренировочных центров для лучников.