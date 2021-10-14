В результате беспорядков в Бейруте сегодня погибли шесть человек

Не менее шестидесяти получили ранения. Утром представители шиитских партий вышли на массовую демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту ливанской столицы в 2020-м году. Акция протеста переросла в столкновения.
2021-10-14T16:07:24+03:00
2021-10-14T16:07:24+03:00
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16:07, 14 октября 2021
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