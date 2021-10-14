Ио ректора московской высшей школы социальных и экономических наук будет назначен к началу следующей недели

Исполняющий обязанности ректора московской высшей школы социальных и экономических наук будет назначен к началу следующей недели, заявили ТАСС в пресс-службе вуза. Вчера поздно вечером Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева. Его обвиняют в хищении средств, выделенных Фонду новых форм развития образования.

Глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев во время выступления перед депутатами выразил сожаление по поводу преследования ректора Шанинки. Задержание Зуева Алексей Нечаев назвал проявлением дисбаланса в силовых структурах.