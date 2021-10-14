Верховный суд оставил в силе 15-летний срок осужденной за шпионаж в пользу Молдавии Карине Цуркан

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан, осужденной на 15 лет колонии общего режима за шпионаж. «Судебные решение по уголовному делу оставлены без изменений», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ВС в четверг.
2021-10-14T16:04:11+03:00
2021-10-14T16:09:23+03:00
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16:04, 14 октября 2021
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