Верховный суд оставил в силе 15-летний срок осужденной за шпионаж в пользу Молдавии Карине Цуркан

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан, осужденной на 15 лет колонии общего режима за шпионаж. «Судебные решение по уголовному делу оставлены без изменений», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ВС в четверг.