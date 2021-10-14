В России ухудшается эпидемиологическая ситуация

За минувшие сутки выявили более 31 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Почти тысяча пациентов скончались.

Среди регионов, где наиболее напряженная обстановка, Башкирия. Главный санитарный врач республики Анна Казак предупредила о штрафах для тех, кто не хочет делать прививку. По ее словам, наказывать будут также работодателей. Штрафовать жителей Башкирии начнут с 18-го декабря.

Регионы будут сами решать, продлевать ли осенние каникулы на фоне пандемии. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Принимать решение о продлении каникул из федерального центра было бы неправильно, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. По его словам, в каждом регионе есть свои органы, следящие за развитием пандемии, поэтому им будет легче принять обоснованное и взвешенное решение.

Кроме того, по мнению Музаева, на сегодняшний день нет аналогов очному образованию, поэтому необходимо оттянуть или даже избежать перевода на дистанционное обучение. Помочь в этом может повсеместное экспресс-тестирование школьников по примеру Москвы.

В 10 образовательных учреждениях столицы с сегодняшнего дня уже стартовало бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Его будут проводить всем ученикам с 1 по 11 класс дважды в месяц. Если же родители не заходят, чтобы его ребенка диагностировали в общем порядке, он может обратиться в стороннюю организацию за свой счет и предоставить результаты в школу. Вице-мэр Анастасия Ракова напомнила, что результаты анализа не приравниваются к диагнозу. При положительном тесте у пациента на месте берут ПЦР-мазок.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки также отметили, что не рассматривают вариант дистанционной сдачи ЕГЭ из-за коронавируса. Однако может быть отменен досрочный этап экзаменации.