Парламент Дагестана избрал Сергея Меликова главой республики

За него проголосовало подавляющее большинство депутатов. Всего кандидатов было трое. Сергей Меликов ранее работал в силовых структурах, а также был полпредом пре00здиента в Северо-Кавказском округе.
2021-10-14T15:40:00+03:00
2021-10-14T15:41:16+03:00
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15:40, 14 октября 2021
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