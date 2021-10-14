Экспресс-тесты на коронавирус в школах помогут избежать перехода на удаленку, считают в Рособрнадзоре

Глава ведомства Анзор Музаев сказал в интервью ТАСС, что если инициативу московских властей поддержат другие регионы, у которых есть такая возможность, то это нельзя не приветствовать. Напомню, в Москве с сегодняшнего дня в десяти школах начали проводить экспресс-тестирование школьников.

В Кремле уверены, что власти регионов делают все возможное для улучшения ситуации с коронавирусом. При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, темпы вакцинации следует повышать. Дмитрий Песков считает, что люди, которые отказываются вакцинироваться, поступают безответственно.