Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, арестован на два месяца

Он полностью признал свою вину, сообщил ранее глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Как передает агентство РИА Новости, меру пресечения Тимуру Бекмансурову избирали на выездном заседании в больнице. Во время задержания студент получил ранение. Врачи утверждают, что его состояние улучшилось. Напомню, в результате стрельбы в Пермском университете погибли шесть человек, около пятидесяти пострадали.