Студент, устроивший стрельбу в вузе в Перми, арестован на два месяца

Он полностью признал свою вину, сообщил ранее глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Как передает агентство РИА Новости, меру пресечения Тимуру Бекмансурову избирали на выездном заседании в больнице. Во время задержания студент получил ранение. Врачи утверждают, что его состояние улучшилось. Напомню, в результате стрельбы в Пермском университете погибли шесть человек, около пятидесяти пострадали.
2021-10-14T15:07:43+03:00
2021-10-14T15:07:43+03:00
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15:07, 14 октября 2021
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