В суде Нью-Йорке состоятся предварительные слушания по иску семьи одного из пассажиров малайзийского боинга MH17

В суде Нью-Йорке сегодня состоятся предварительные слушания по иску семьи одного из пассажиров малайзийского боинга MH17, сбитого над Донбассом в 2015 году. Ранее американский суд согласился рассмотреть иск, поданный семье жертвы катастрофы к российским банкам Сбербанк и ВТБ — как пособникам терроризма.

Семья 18-летнего Квина Шансмана, погибшего на рейсе MH17, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, пыталась подать иск против Сбербанка, ВТБ Банка, а также сервисов перевод денег Western Union и MoneyGram еще весной 2019 года. Адвокаты истцов предъявили в суд документы о двух денежных переводах, адресованных «ДНР», которые были отправлены через корреспондентские счета Сбербанка и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon. По данным истцов, Сбербанк многократно использовал американские банки для перевода денег сепаратистам в «ДНР». Американское законодательство по борьбе с терроризмом устанавливает возможность подачи исков против банков, которые оказывают материальную поддержку террористическим группировкам. «Через многочисленные веб-сайты, ДНР и ее представители беззастенчиво рекламировали способы, которыми можно было пожертвовать средства на поддержку их усилий, в том числе переслав деньги на счета в Сбербанке и ВТБ или выпущенные ими карты, говорится к иске, который американский суд принял к рассмотрению в октябре. ДНР полагалась на «сервисы и материальную поддержку ответчиков, чтобы получить деньги, необходимые ей для закупки оружия, боеприпасов и других средств насилия, которые ДНР использовала захвата территорий, включая ту, с которой ДНР выпустила ракету, сбившую самолет MH17», утверждается в иске.

В марте прошлого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в сбитии малайзийского боинга: трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.