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15:04, 14 октября 2021

Число жертв перестрелок в столице Ливана, по данным полиции, выросло до шести

Столкновения произошли в двух районах на западе Бейрута во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Как сообщают местные телеканалы, в какой-то момент протестующих обстреляли снайперы с крыш жилых домов, в результате шесть человек погибли, еще более 60 получили ранения.
После этого ливанская армия начала поиски злоумышленников, заявив, что откроет огонь по любому, кто будет вооружен. Гражданских настоятельно попросили покинуть столичные улицы. Силовикам приходилось штурмовать здания, где предположительно могли находиться боевики. Также в этом районе прогремел взрыв. Военные утверждают, что обнаружили несработавшую гранату, изолировали ее и произвели контролируемый взрыв. По данным корреспондентов агентств РИА Новости и ТАСС, перестрелки уже стихли, однако в местах беспорядков до сих пор стоит бронетехника, перекрыты несколько автодорог.
По данным российского посольства в Бейруте, российские граждане в беспорядках не пострадали.
В специально созданный оперативный центр армии в связи с волнениями в Бейруте приехал премьер-министр Ливана.


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