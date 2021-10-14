Россия решила восстановить авиасообщение еще с 13 странами

Перелеты начнутся через месяц.

Ограничения снимают с учетом эпидемиологической обстановки в зарубежных странах. Как сообщили сегодня в оперативном штабе по коронавирусу, с 9 ноября восстановят полеты с Австрией и Финляндией — для туристов необходимо иметь при себе свежий ПЦР-тест, с Арабскими Эмиратами – местные власти принимают сертификат о вакцинации Спунтиком-V – и в Швейцарию, куда туристов по-прежнему не пустят, отмечает издание Bell.

Также возобновятся рейсы на Багамы, в Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд. Кроме того Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты из российских аэропортов до египетских курортов. Речь идет о городах Хургада и Шарм-эль-Шейх. Вакцинированные россияне должны будут по прилету пройти экспресс-тест на ковид.

С середины ноября также увеличивается число регулярных рейсов в Германию, Францию, Италию и еще ряд европейских государств.