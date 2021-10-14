Роспотребнадзор не выявил превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в центре Екатеринбурга

Были взяты пробы в районе, где наблюдается смог. Местные жители жалуются на нулевую видимость и запах гари. Как полагают, специалисты, смог образовался из-за тлеющих на юге города торфяников.
2021-10-14T14:33:03+03:00
2021-10-14T14:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 14 октября 2021
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